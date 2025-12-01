お笑いコンビ「爆笑問題」太田光が１日、都内で行われた「ｒａｄｉｋｏ１５周年記念 発表会」に出席した。

全国のラジオをスマートフォンやＰＣで聞くことのできるプラットフォーム・ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念し、太田がＰＲ大使に就任。元々熱心なラジオリスナーだったが「ｒａｄｉｋｏができて、地方も聞けるんだ夢のようだと思って聞きまくっている」と告白。「ラジオで向こうの天気とか、大阪の交通情報とか聞いてますからね。何も関係ないのに和歌山のデパートで何を売っているとか聞いて」と津々浦々の情報をチェックしているという。

芸能界入りのきっかけはラジオ。「『（ビート）たけしさんのオールナイトニッポン』を聞いて、こうなりたいと思って。ラジオをやるのが夢だった」。過去には憧れの番組にも代打出演したが「『たけしは死にました』と言ったら全国から批判が殺到した。謝罪行脚でそこから出られなくなった。たけしさんみたいに毒舌をやろうと思ったのが失敗に終わった」と苦い思い出を振り返った。

現在はＴＢＳ「爆笑問題カーボーイ」、「日曜サンデー」にレギュラー出演中。ラジオの良さを「割と自由に時間の制約はあるけど、その中でフリートークみたいな感じ。しゃべらないとラジオは始まらない。失敗も多かったけど批判も受けて出入り禁止になったりしたけど、最初から自分の素でいけるのがラジオ」と語った。

ラジオは、テレビ、新聞を含めてオールドメディアと言われる時代。「誰も聞いていないんじゃないかという時代があったけど、（ｒａｄｉｋｏを）新しいメディアとして若い人たちからラジオ聞いてますと声かけられることが増えた。長くやっていると感慨深いものがあって、もっともっと聞いてもらいたい」とさらなる発展を願った。

太田はこの日午後に行われる「ネーミング大賞」の授賞式に行くことを予告。ｒａｄｉｋｏのイベント中は公式キャラクター「ラジまる」をなぎ倒すなど暴走っぷりを見せたが、午後は妻で事務所社長の光代さんとの仕事。「ここでは自由にやらせてもらいましたけど、午後はおとなしいと思います」と予告した。

ブランドムービーに出演した俳優の木戸大聖、音楽を担当したＳａｕｃｙ Ｄｏｇ石原慎也も出席した。