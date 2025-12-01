【ビアードパパ】北海道生クリームが主役のご褒美シューが12月限定で登場。毎年人気の冬の風物詩が帰ってきた！
シュークリーム専門店の「ビアードパパ」は、2025年12月1日から「プレミアム北海道生クリームシュー」を期間限定で販売しています。
生クリームを存分に味わえる♡
「プレミアム北海道生クリームシュー」は、冬の訪れを告げる期間限定商品として、毎年大人気な商品。
コクのある北海道産純生クリームに香り高いバニラを加えた、風味豊かなシュークリームは、口どけが良く上品な味わいを楽しめます。
販売期間は12月31日まで。価格は320円。
また、期間限定商品として「パリブレスト」も11月19日より販売中。
アーモンドプードルを練り込んだリング型の生地は、表面はカリッと、中はふわふわのクセになる食感。
ほんのりとした甘みと香ばしさと、濃厚なカスタードクリームが重なり合い、リッチな味わいを奏でます。
販売期間は26年1月5日までを予定。価格は260円。
店舗によって販売期間や品目の変更、売り切れや取り扱いのない場合があります。
一部店舗やデリバリーなどでは販売価格が異なります。
（東京バーゲンマニア編集部）