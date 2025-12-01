JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年12月1日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3」ロケット9号機の打ち上げ予定日を発表しました。

JAXAによると、H3ロケット9号機の打ち上げ予定日および時間帯は日本時間2026年2月1日16時30分〜18時00分、打ち上げ予備期間は2026年2月2日〜2026年3月31日です。

みちびき7号機とは？

「みちびき」はアメリカの「GPS」との互換性を確保した日本の衛星測位システムです。これまでは4機体制で運用されてきましたが、内閣府は測位精度のさらなる向上と、他国の衛星測位システムに依存せず「みちびき」だけで持続的な測位を実現するべく、2026年度からは7機体制、将来的には11機体制で運用することを目指しています。

7機体制構築に向けた最初の打ち上げは2025年2月の「みちびき」6号機で、静止軌道に投入されて2025年7月にサービスを開始。次の「みちびき」5号機は2025年12月7日の打ち上げが予定されていて、こちらは準天頂軌道に投入されます。今回打ち上げ予定日が発表された「みちびき」7号機は、準静止軌道（※）に投入される予定です。

※…静止軌道ではゼロになっている軌道傾斜角と軌道離心率が、少しだけ与えられた軌道。地上からはわずかに動くように見える。

【▲ 準天頂衛星システム「みちびき」7機体制完成時の衛星の動きを地表に投影した図（Credit: JAXA）】

「みちびき」7号機には5号機と6号機に引き続き、JAXAが開発を進めている高精度測位システム（ASNAV）の実証用アンテナが搭載されています。

JAXAによると、将来「みちびき」の衛星すべてに高精度測位システムが搭載されれば、スマートフォンのような一般的な受信機の測位精度は現在の5〜10mから1m程度にまで向上することが期待されるといいますから、身近な暮らしにも直接関わる重要な取り組みと言えます。

関連画像・映像

【▲ 「みちびき」6号機を搭載して2025年2月2日に打ち上げられた「H3」ロケット5号機（Credit: JAXA）】

【▲ 参考：準天頂衛星システム「みちびき」6号機のCGイメージ（Credit: みちびきウェブサイト（https://qzss.go.jp/overview/download/cg-image_qzs-6.html））】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部