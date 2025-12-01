ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬ÅÐ¾ì¡¢¿·´¶³Ð¥Ç¡¼¥ÈÈÖÁÈ¡ØÎø³¹É´·Ê¡ÙÊüÁ÷¡ªº£¸å¤ÏÎé±û¡Êaoen¡Ë¡¢±Û²¬Íµµ®¡Ê¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡Ë¤¬½Ð±é
¡ÈÎø°¦¥É¥é¥Þ¡É¤È¡È³¹¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¡É¤¬Í»¹ç¡£¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼ç±é¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¿ä¤·¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉÁ¤¯¿·´¶³Ð¤Î¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÎø³¹É´·Ê¡Ê¤³¤¤¤Þ¤Á¤Ò¤ã¤Ã¤±¤¤¡Ë¡Ù¡£
ËÜÆü12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë¡¢Travis Japan¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½é²ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÀîÅç¤Ï¡¢¡È³°»ñ·Ï´ë¶È¤ËÌ³¤á¤ëÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÇÅÐ¾ì¡£±ØÄ¾·ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·ÃíÌÜ¤Î¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÌ©¤«¤ËÎø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤ÎÈà½÷¤È¡È¥É¥¥É¥¤Î½é¥Ç¡¼¥È¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡È¡ô2¡É¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·À±¡¢¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Îé±û¤¬ÅÐ¾ì¡£
¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î³¹¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï¡×¤Ç¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò¤ËÊ±¤·¡¢3Ç¯´ÖÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤È¡È¤¦¤Ö¤Ê¥Ç¡¼¥È¡É¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡È¡ô3¡É¤Ç¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±Û²¬Íµµ®¡£
±Û²¬¤Ï¡¢¡ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ5Ç¯¡ÄÇ¯²¼Èà½÷¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÃËÀ¡É¤ËÊÑ¿È¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É°ì¿§¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂçÅÔ²ñ¡Ö¿·½É¡×¤Ç¡¢°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢¡Îé±û¡Êaoen¡Ë¥³¥á¥ó¥È
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢±éµ»¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡Ä¡£¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤ä½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤È2¿Í¤Ç¡¢¼¡¤Î¥í¥±¾ì½ê¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤Ë¤â¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¶À¡Çò²Ï¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯Êì¤ÈÍè¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤Î¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿Äí±à¤È¤«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÉáÃÊ¤è¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´¶¤¸¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÎé±û¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¤È¡¢µ¿»÷ÂÎ¸³¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÁÆ¬¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é±éµ»¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡±Û²¬Íµµ®¡Ê¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ÉáÃÊ¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥í¥±¸½¾ì¤Ë¼ÂºÝÍè¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÍ¤Ï39ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤Ï»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁÂ¤¯¤Æ¡Ä¡£¿·½É¤âÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯Íè¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤âÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¿·½É¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµº÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤âÉáÃÊ¤«¤é¡¢Í§Ã£¤äÊì¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡Ä²¿¤Ç¤â¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÇ¯²¼Èà½÷¤È¤Î¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Ï¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥Ç¡¼¥È¡£À®¸ù¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎËÍ¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤â¤·¤¯¤ÏÆü¾ï¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢·×²èÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë°Ü¤¹¤«¤â¡© ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â½éÂÎ¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡© ÊÑ¤ÊºîË¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î´¶ÁÛ¤ò¤É¤·¤É¤·SNS¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª