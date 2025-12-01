ビットコイン約1週間ぶり安値 中国当局が暗号資産の取り締まりを強化 ビットコイン約1週間ぶり安値 中国当局が暗号資産の取り締まりを強化

リンクをコピーする みんなの感想は？

ビットコイン約1週間ぶり安値 中国当局が暗号資産の取り締まりを強化



ビットコイン（ドル）(NY時間23:51)

１ビットコイン＝86313.19（-4863.31 -5.33%）

ビットコイン（円建・参考値）(NY時間23:51)

１ビットコイン＝13417385（-755953 -5.31%）

※円はドル円相場からの計算値



週明けビットコインは下落、先月25日以来およそ1週間ぶり安値をつけている。

中国人民銀行は暗号資産を巡り投機や煽り行動のリスクが高まっているとして、暗号資産に関する違法行為の取り締まり強化を発表した。

外部サイト