¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àê¤¤¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢Àê¤¤»Õ¤ÎÊý5¿Í¤°¤é¤¤¤ËÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²¿Ç¯¤âÁ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È·ÝÇ½³¦¥¤¥Á±¿¤¬°¤¤¡É¤Ã¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È²óÁÛ¡£ÁêÊý¤ÎÌÚÂ¼ÈþÊæ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È²È¤Ë¥À¥Ë¤¬¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±¿¡¢´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¶î½ü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¡È¥À¥Ë¤ËÃí°Õ¤·¤í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ì¾Á°¤È¤«À¸Ç¯·îÆü¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤é²È¤Ë¥À¥Ë¤¬¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö³Æ½ê¤ÎÀê¤¤¤ÎÀèÀ¸¤¬Åý¹çÅª¤Ë¤ß¤Æ¡¢¡È¤³¤Î½÷¤Î²È¤Ë¤Ï¥À¥Ë¤¬¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥À¥Ë¤Ë³ú¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£