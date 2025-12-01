テクニカルポイント ドル円 ２１日線目途
157.95 エンベロープ1%上限（10日間）
157.75 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.55 一目均衡表・転換線
156.39 10日移動平均
155.42 現値
155.23 21日移動平均
154.82 エンベロープ1%下限（10日間）
154.72 一目均衡表・基準線
152.71 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.63 一目均衡表・雲（上限）
150.21 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
148.01 200日移動平均
ドル安円高が進む中、この下１５５．２３に２１日線が控えており目先の目途となっている。
