157.95　エンベロープ1%上限（10日間）
157.75　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.55　一目均衡表・転換線
156.39　10日移動平均
155.42　現値
155.23　21日移動平均
154.82　エンベロープ1%下限（10日間）
154.72　一目均衡表・基準線
152.71　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.63　一目均衡表・雲（上限）
150.21　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
148.01　200日移動平均

ドル安円高が進む中、この下１５５．２３に２１日線が控えており目先の目途となっている。