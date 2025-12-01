株式会社東横インは、岩手県北上市に「東横INN北上駅西口」を2026年3月2日（月）に開業する。これに先立ち、2025年12月2日（火）より宿泊予約の受付を開始した。

同社が東北エリアに新店舗を出店するのは約6年ぶり。北上駅周辺としては「東横INN北上駅新幹線口」に次ぐ2店舗目となる。

場所はJR北上駅西口から徒歩4分。鉄道利用だけでなく、レンタカーや自家用車を使った撮影旅行・観光の拠点としても活用できそうだ。

客室は、同ホテルの最新仕様を取り入れたモダンなデザインを採用したとする。室内照明にダウンライトを配置したほか、ヘッドボードや吊戸棚を設置するなど、従来の店舗よりもスタイリッシュな空間に仕上げたという。

そのうち「ワイドスペースシングルルーム」は、通常より幅の狭い1,100mm幅のベッドを採用することで、機材の整理や荷解きなどに使える床面スペースを広く確保している。

宿泊者にはビュッフェスタイルの「無料元気朝食」が提供される。

チェックイン前・チェックアウト後にも利用できるセルフロッカーも用意する。

施設名

東横INN北上駅西口

所在地

岩手県北上市青柳町1-5-33

客室数

225室

客室構成（通常料金）

シングルルーム：8,100円～ ワイドスペースシングルルーム：8,100円～ プレミアムプラスルーム：9,100円～ エコノミーダブルルーム：9,600円～ ダブルルーム：10,600円～ ツインルーム：11,600円～ ハートフルルーム：8,100円～