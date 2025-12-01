¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö³¹Ãæ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼Á°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤§¤Í¤§¡¢ÌÀÆü¤«¤é12·î¤À¤è¡ª³¹Ãæ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÃã¿§¤È³¥¿§¤Î²£¼ÊÌÏÍÍ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Ï¶â¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤Îµå¾õÁõ¾þ¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢»ç¤ÎÉÛ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿ÂæºÂ¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ê¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÀ±·Á¤Î¾þ¤ê¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁá¤¤¤â¤Î¤Ç»ÕÁö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ºÇ½é¤Î²èÁü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾åµþ¤·¤¿º¢¡¢½é¤á¤Æ´Ñ¤¿Åìµþ¤Î¥¤¥ë¥ß¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¥ä¥Ð¤Ã!!¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¹Ãæ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°î¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
