「１日外出録ハンチョウ」第171話「菜箸」がヤンマガWebで公開
【第171話】 12月1日公開 価格：70ポイント【最新話】
講談社は12月1日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第171話「菜箸」をヤンマガWebにて公開した。
本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、12月1日現在、ヤンマガWebでは第167話「宙船」や第168 話「鍬形」など一部エピソードが無料公開中となる。
地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！その名は大槻・・！E班･班長にして、１日を楽しみ尽くす匠・・！飲んで食って大満喫・・！のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ第１巻・・！
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第21巻発売中‥‥！ (@hancho_YM) November 30, 2025
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第171話 「菜箸」が掲載されています‥！
宮本‥‥疲弊‥‥！
激務の帝愛黒服として散々な目に遭う宮本‥‥。
大槻達が家に来ても‥‥その疲れで上の空‥。
そんな中事件が‥！https://t.co/WjMBtsI0Sm
読める‥‥コミックDAYSでも‥‥！ pic.twitter.com/ehCmVo5kIs