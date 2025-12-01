加藤綾菜「30分あれば完成」おかずズラリ夕食メニュー公開「栄養バランスバッチリ」「加トちゃん幸せ者」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの加藤綾菜が11月30日、自身のInstagramを更新。夕ご飯を公開し、反響が寄せられている。
綾菜は「最近の加藤家の夕飯。毎日夜は3品は作ってるけど30分あれば完成するくらい手際は良くなってる気がします」とつづり、写真を投稿。味噌汁やトマトサラダ、かぼちゃの煮つけなどを食卓いっぱいに並べたメニューやタッパーに入ったもの、フライパンで調理中の料理写真を披露している。
この投稿に「栄養バランスバッチリ」「いつも美味しそう」「加トちゃん幸せ者」「料理上手」「レシピ知りたい」などとコメントが集まっている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。
◆加藤綾菜、彩り豊かな食卓を公開
綾菜は「最近の加藤家の夕飯。毎日夜は3品は作ってるけど30分あれば完成するくらい手際は良くなってる気がします」とつづり、写真を投稿。味噌汁やトマトサラダ、かぼちゃの煮つけなどを食卓いっぱいに並べたメニューやタッパーに入ったもの、フライパンで調理中の料理写真を披露している。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に「栄養バランスバッチリ」「いつも美味しそう」「加トちゃん幸せ者」「料理上手」「レシピ知りたい」などとコメントが集まっている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
