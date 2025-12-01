SAY MY NAME本田仁美、ミニ丈からスラリ美脚披露「スタイル抜群で目を奪われた」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が11月30日、自身のInstagramを更新。ブーツを合わせたコーディネートを披露し、話題が集まっている。
【写真】24歳K-POP日本人メンバー「スタイル抜群で目を奪われた」美脚ショット
◆本田仁美、ブーツを合わせたコーディネート披露
本田は韓国の雑誌「GQ KOREA」のオフショットを公開。ストライプシャツに黒のジャケット、黒のブーツを合わせたスタイルを投稿。ミニ丈のボトムスから伸びた脚が際立つショットとなっている。
◆本田仁美の投稿に反響
この投稿に「いつもと雰囲気違って素敵」「スタイル抜群で目を奪われた」「大人っぽい」「可愛さ溢れてる」「衣装も髪型も似合ってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】