Marshall¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖMotif II A.N.C.¡×¤¬¡¢Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç16¡ó¥ª¥Õ¤Î2Ëü4980±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ·ë¹½»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤º¡¢²»¤¬¤¤¤¤¡£Ãæ°è¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äã²»¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¡£¹â²»¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢Marshall¤Î¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡£
ÉÕÂ°¥¢¥×¥ê¤Ç¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡¼¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢²»¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¨°ï¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î²Ã¹©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¥í¡¼¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤È¤«¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë²»³Ú¤¬¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Source: Amazon