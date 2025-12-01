スーツケースの“あの悩み”を解消！快適度が上がる100均便利グッズ
商品情報
商品名：シリコーンキャスターカバー（蓄光、8個）
価格：￥220（税込）
キャスターの適応サイズ（約）：直径5cm〜5.5cm／幅1cm〜1.2cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480796918
旅行での移動をもっと快適に！ダイソーの『シリコーンキャスターカバー（蓄光、8個）』
旅行でスーツケースを持ち運ぶ際、移動時にキャスターから聞こえるゴロゴロという音がずっと気になっていました。
そんな悩みを一発で解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『シリコーンキャスターカバー（蓄光、8個）』をご紹介します。
こちらはスーツケースのキャスターに装着することで、騒音対策やキズ・汚れ防止に役立つカバーです。
キャスターの適応サイズは、直径5cm〜5.5cm、幅1cm〜1.2cmとなっています。
シリコーンゴム素材でできており、弾力があり柔らかいです。
水洗いも可能なので、汚れたら気軽にお手入れできます。
8個入りで価格が220円（税込）なのも嬉しいポイント！
コスパが良いので、買い替えやすいですよ。
蓄光タイプだから暗い場所でも安心◎騒音もしっかり軽減できる！
こちらのカバーはダブルホイールキャスター専用となっています。シングルホイールキャスターには使用することができません。
ホイールと軸受・ガード（付属している場合）の間には、隙間が3mm以上必要です。
また、キャスターの形状やサイズによっては取り付けられない場合があるので、購入を検討される方は予めしっかりと確認することをおすすめします。
蓄光タイプなので、滞在先の慣れないホテル、クローゼットの中、または暗闇での移動時も、光るので安心できます。
その上、静音性もあるので移動時の騒音を軽減できるのが何より嬉しいです！
旅行は出発時間が早いことが多いので、早朝にスーツケースを持って移動する際にもご近所迷惑にならずに済みます。
今回は、ダイソーの『シリコーンキャスターカバー（蓄光、8個）』をご紹介しました。
旅行から帰宅した際は、カバーを取り外すことで衛生面に配慮できる点も良いなと思いました。旅行によく行く方は、持っておくと便利ですよ！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。