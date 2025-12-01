日本代表司令塔・富樫…チャイニーズ・タイペイ戦「クロスゲームになってもおかしくない相手」と緊張感を高める

11月30日、男子日本代表（FIBAランキング21位）は12月1日に行われる「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」チャイニーズ・タイペイ戦（同83位）へ向けた前日練習を行った。練習後、司令塔の富樫勇樹（千葉ジェッツ）が囲み取材に応じた。

11月28日にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で行われたチャイニーズ・タイペイ戦（同83位）（同83位）では、試合を通してディフェンスの強度を保ちながらターンオーバーを誘発し90－64で快勝。“快勝の次の試合は苦戦する”という、スポーツのジンクスについて問われた富樫は、「まあ、あれだけの試合（快勝）をしたので、（次戦で）接戦の時点で“何してるんだ”と思われるかもしれないですけど、僕らはそんなことは思ってなくて、台湾はそれだけのチーム力があると思っています。僕らが良かったと言うより、台湾が良くなかった試合ではある思ってるので、クロスゲームになってもおかしくない相手。そこはしっかり、出だしで前回（28日）のようなスタートを切れる準備をするのは大事だと思います」と語り、緊張感を高めた。

Bリーグのシーズン中に行われる予選大会は、準備期間の短さなど課題が多い。その中で目標達成の難しさや不安はあるか、と問われると「不安はありません。基本的には同じメンバーでやってきたので」と答え、「（齋藤）拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）と（安藤）誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）は、久しぶりの代表参加ですけど、それ以外のメンバーはずっといたメンバーなので、そういう意味では気を遣う部分がないです」と、日本代表として長くプレーしてきたチームメートへの信頼感の高さについてコメント。「初期のトム（・ホーバズ）さんの形に戻ってる感じがあるので、そういう意味で僕自身はやりやすさを感じています」と、これまで日本代表として数多くの舞台を経験した富樫だからこその感覚も言葉にした。

1日の試合の舞台は台湾。アウェーでの戦いについては「ジョーンズカップだったり、何度かこの台湾でプレーしてますけど、独特な空気というか、すごくバスケが好きな人が多いんだなという印象を受けるので、その雰囲気に飲まれないように、しっかり40分間戦えればいいなと思います」と気を引き締めた。

経験豊富なベテランが揃った今回の日本代表の中でも、経験の厚みを生かしてバランスをもたらす富樫。Window1の連勝に貢献できるか注目が集まる。

12月1日のチャイニーズ・タイペイ戦は20時00分ティップオフ予定。試合の模様はBS朝日で生放送、ABEMA・DAZN・TVerでライブ配信される。

取材協力＝小永吉陽子

