「スマホどこ行った！？」→【ダイソー】ならプチプラで解決♡「ショルダーバッグ」

いつもバッグの中でスマホが迷子になる……。そんな悩みを解消するなら、スマホを肩掛けにして持ち歩けるショルダーバッグを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ダイソー】のショルダーバッグ。実用性はもちろん、キルティングやフード付きなどコーデのアクセントになりそうなデザインも魅力的。\330（税込）というお手頃価格なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

ぷっくりとしたキルティングが冬ムードを演出

【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）

冬コーデに合わせるなら、シーズンムード満点なキルティングのバッグがおすすめ。フロントにメッシュのポケットが付いているため、スマホを入れておけば取り出しやすく、バッグの中での迷子防止にも。メインの収納には500mlのペットボトルを入れることができて、見た目以上に収納力がありそう。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「最長約112cmにもなるショルダー」とのことで、肩掛けや斜め掛けなどコーデに合わせたアレンジが楽しめそうです。

遊び心のあるフード付きのショルダーバッグ

【ダイソー】「メッシュスマホショルダーバッグ」\330（税込）

フードが付いたユニークなデザインのショルダーバッグ。スマホを入れて楽に持ち歩けるのはもちろん、ドロストでキュッと絞ると落下防止にもなる優れもの。カーキとブラックのシックな配色で、カジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂います。フロントにはメッシュポケットが付いており、イヤホンなどちょっとした小物を入れるのに便利。ちょっとしたお出かけなら、これ1つで完了するかも。

