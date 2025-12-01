セント・フォース所属36人のアナが“サンタ・フォース”に ジャパンハートとコラボしクリスマスチャリティーイベント開催
多くのフリーアナウンサーが所属する芸能事務所セント・フォースは、日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハートとのタイアップ企画「セント・フォースから小児がんの子どもたちへ贈るクリスマスチャリティイベント」を、1日から14日まで開催することを発表した。
この企画はクリスマスイベントとして、同事務所所属のアナウンサーが“サンタ・フォース”に扮し、集まった応援資金をジャパンハートが日本の小児がんと向き合う子どもと家族をサポートする活動「スマイルスマイルプロジェクト」に寄付するチャリティー企画。
今回“サンタ・フォース”として、阿部華也子、皆藤愛子、望月理恵をはじめ36人が参加（予定）。イベント初日のきょう1日より特設サイトにて、“サンタ・フォース”の直筆クリスマスメッセージカードとセント・フォースオリジナルソーラーランタン『CARRY THE SUN』やメッセージ動画の購入が可能となり、その売上が小児がんの子どもと家族に旅行・外出を通じて“生涯深く心に残る輝く記憶のプレゼント”を届ける「スマイルスマイルプロジェクト」の活動に充てられる。
セント・フォース取締役で、ジャパンハート アドバイザリーボードを務める望月は「今年で3回目の開催となる“サンタフォース”。病気と闘う子どもたちとご家族へ、心に残るかけがえのない時間を届けるお手伝いができることを、とてもうれしく思っています。一人でも多くの方にこの活動に参加・ご協力いただけたら、子どもたちの笑顔はさらに広がります。温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします」とコメントしている。
