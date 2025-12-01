12月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【おひつじ座・おうし座・ふたご座・かに座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）
2025年12月のおひつじ座さんは・・・
「 意欲的に視野を広げて 」
11月の混乱はおさまり、自分のペースを取り戻していける好調期。冒険的な選択もはかどる時期で、月の後半はキャリアにおいてもチャレンジングな目標が見えてくるでしょう。思い切った選択も“アリ”と思って、意欲的に行動を起こしてみたいところです。
恋はこれまで付き合ったことがないタイプの人に惹かれる予感も。感性が違いすぎて「は！？」と思うこともあるかもしれませんが、互いの違いはわかり合うきっかけ。たくさん話をして、理解を深めて。
ラッキーカラーは、 グレー 。
開運につながるアクションは、 中華料理を食べること 。
おうし座（4月20日～5月20日生まれ）
2025年12月のおうし座さんは・・・
「 集中力が高まりそう 」
過去に向き合った課題がふたたび目の前に現れるなど、「またか」と思わされることが増えそう。ただ、対処法はすでに身につけているはず。そろそろ決着をつけられる人も多いはずなので、腰を据えて向き合っておけると素敵です。
全体的に、集中力がアップすることで仕事の効率は上がりそう。
恋愛では一途な気持ちが現状に追い風をもたらします。ただ、仕事でも恋でも、「それしか見えない」状態になるとバランスがおかしくなりますね。敢えて視野を広げるアクションもとってみて。
ラッキーカラーは、 ボルドー 。
開運につながるアクションは、 マインドフルネス 。
ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）
2025年12月のふたご座さんは・・・
「 愛溢れる年末に 」
12月に入ってすぐ、ここまで力を入れてきたことが大きく報われる嬉しい展開に。「今年も頑張ってきてよかった」と、喜びが胸に込み上げてくる人は多いでしょう。
対人運も好調で、11月にストップした話がふたたび動き始めるなど、前向きな流れのなかにあります。
恋愛・パートナーシップ運も好調。特にいいムードになるのはクリスマス直前あたりです。気持ちは言葉にしてこそ伝わるということを、心に留めておいてください。
ラッキーカラーは、 サーモンピンク 。
開運につながるアクションは、 大皿料理をシェアすること 。
かに座（6月22日～7月22日生まれ）
2025年12月のかに座さんは・・・
「 多忙ながら光も見える 」
師走は誰しもせわしない日々となりがちですが、今年のかに座は特にそうした傾向が高まるよう。月の前半はなかなかに忙殺されることになりそうです。
月の後半はシビアな交渉や議論の場に駆り出されることも。衝突を恐れずぶつかっていく勇気と、相手に納得してもらうための論理性が有用な武器となります。
なお、年末は恋に動きがありそう。クリスマスが過ぎ、年明けに向かってムードはどんどん高まっていくでしょう。
ラッキーカラーは、 サンドベージュ 。
開運につながるアクションは、 体をあたためること 。
