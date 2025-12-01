富士フイルムは、コンパクトデジタルカメラ「X half」を対象とした「X half クリスマスキャンペーン」を2025年12月1日（月）から実施している。

期間中に「X half」を購入し、所定の手続きで応募した全員に1万5,000円をキャッシュバックするキャンペーン。シルバー、チャコールシルバー、ブラックのすべてのボディカラーが対象となる。

「X half」（FUJIFILM X-HF1）は、富士フイルムが6月下旬に発売したレンズ一体型のコンパクトデジタルカメラ。有効約1,774万画素の1型イメージセンサーを縦方向に搭載、ハーフサイズフォーマットのフィルムカメラを思わせる縦位置での撮影を楽しめる。レンズは35mm判換算で32mm相当F2.8。

購入対象期間

2025年12月1日（月）～12月31日（水）

応募方法

フジフイルムモールより「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録（無料）および対象商品の製品登録（無料）を行い、専用申込用紙をダウンロード。必要書類とともに郵送する。

応募締切

2026年3月2日（月）当日消印分