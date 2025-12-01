BTS RM¤¬¤ªÃãÌÜ¤ÊÆü¾ï¤ò¸ø³«¡ª¥«¥Ë¤Î¹ÃÍå¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¤ª¤Ç¤³¤ËÉÕäµ¤òÅ½¤ë»Ñ¤Ê¤É¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤òÈäÏª¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
BTS¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS RM¥«¥Ë¤Î¹ÃÍå¤òÆ¬¤Ë¤«¤Ö¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¿ÀèÆü¤ÏBTS¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¥¢¥Ã¥×¡Ê2¡¦3ËçÌÜ¡Ë¡¿¥¢ー¥È¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëRM¤ÎÆü¾ï¡Ê2ËÜ¡Ë
¢£BTS RM¡¢¤ªÃãÌÜ¡õ¥¢ー¥È¤ÊÆü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«
RM¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡Ödum (p)¡Ê°ÕÌ£¡§¼Î¤Æ¤ë¡¢Êü½Ð¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¼«¿È¤Î³Û¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÉÕäµ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£RM¤Î¤É¤³¤«ÉÔÉþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
Â³¤¯2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥«¥Ë¤Î¹ÃÍå¤ò¾è¤»¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡È3¤ÄÌÜ¤Î¥á¥¬¥Í¡É¤ò¤«¤±¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ç¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£4ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖI LOVE BTS¡×¡ÖI LOVE RM¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤Î¼Ì¿¿¡¢6ËçÌÜ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²Ï¸¶²¹¡Ê¤«¤ï¤é¤ª¤ó¡Ë¤Î¡ÖToday¡×¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤â¡£
¤µ¤é¤Ë8ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢RM¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊSFMOMA¡Ë¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖRM x SFMOMA¡×¡Ê2026Ç¯10·î～2027Ç¯2·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤Î½ñÎà¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÍçÂ¤ÎÂ¸µ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÌëÆ»¤Ç¤Î¼«»£¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¡¢RM¤ÎÆü¾ï¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð¤ï¤»¤Ë¤¯¤ë¥Ê¥à¤µ¤ó¿´Äì°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖRM¡ßSFMOMA¤Î½àÈ÷¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¥Û¡ÊºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤â¤¦½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ÊÎÞ¡Ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£