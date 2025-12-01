「満島ひかりちゃんかと」ムロツヨシ、どアップショットに驚きの声！ 「この可愛い人は誰ぇーっ!?」
俳優のムロツヨシさんは12月1日、自身のInstagramを更新。どアップショットを公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。
【動画】「満島ひかりちゃんかと」
ファンからは「この可愛い人は誰ぇーっ!?」「何か綺麗www」「まつげながっ」「誰かわからなかった」「知らない女性と思ったらムロさんだった」「満島ひかりちゃんかと」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「誰かわからなかった」ムロさんは「#わたしの喜劇史 2017.9.23」とつづり、1本の動画を公開。モノクロで顔がアップになった自撮りショットです。つけまつ毛を付けるなどアイメイクをしているのでしょうか。ムロさんの目の大きさやまつ毛の長さが際立っています。
「#わたしの喜劇史」ショットをたびたび公開「#わたしの喜劇史」のハッシュタグを添え、過去写真をたびたび投稿しているムロさん。11月29日には「#わたしの喜劇史 2022.9.22」とつづり、特殊メイクで鼻が大きくなった姿を披露しました。ファンからは「ムロネズミドアップ！」「びっくりしました！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
