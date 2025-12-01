ジャパンカップ

中央競馬のG1・ジャパンカップが行われた11月30日、決戦の舞台となる東京競馬場には海外メディアも取材に訪れた。記者席から見えた日本らしい光景に「完璧だ」「特別な思い出となった」と感激の声が上がっている。

東京競馬場の芝2400メートルで覇を競ったジャパンカップ。2023年のG1・菊花賞を制したドゥレッツァ（牡5、尾関）は無念の出走取消となったが、17頭がゲートインし、今年の欧州年度代表馬カランダガン（セン4、フランス・グラファール）が制した。

海外メディアも取材に訪れた大一番。記者席からは日本の象徴の1つ、富士山が見えた。米紙「サラブレッド・デイリー・ニュース」のエマ・ベリー記者は「今年最後の出張からの帰路。記者席から見えた富士山の眺めが特別な思い出となった」と自身のXに投稿。街並みの奥にそびえる白い山頂を捉えた写真を添えた。

米メディア「アヘンテス305」の公式Xも「なんてアメージングな眺めだ！ 富士山の背景は東京競馬場でのジャパンカップのステキな日に完璧な組み合わせだ」と感激した様子で記し、笑顔で富士山を指差す写真を投稿した。



（THE ANSWER編集部）