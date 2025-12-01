旅先で買いたい「静岡県のお土産」ランキング！ 2位「治一郎のバームクーヘン」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「静岡県のお土産」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「バー厶クーヘンが好きだから」（40代女性／島根県）、「バームクーヘンがすごく好きだし、なかなか手に入らないレアモノらしいので、ぜひとも食べたい」（30代女性／栃木県）、「パッケージも上品で、職場の同僚や少し年上の親戚など、贈る相手を選ばず喜ばれる品だからです」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「しっかりした硬さがありながら、パイ自体のサクサクが美味しいから。静岡といえばのお土産だから」（30代女性／埼玉県）、「静岡といえば？の答えとして真っ先に出てくる定番土産で 迷ったらこれ、という安定感」（40代男性／大阪府）、「静岡といったら『うなぎパイ』のイメージが強いので。個包装なので職場などで配りやすい」（40代女性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「静岡県のお土産」を紹介します！
2位：治一郎のバームクーヘン（治一郎）／57票2位は「治一郎のバームクーヘン（治一郎）」でした。しっとりとした食感と濃厚なバターの香りが特徴の「治一郎のバームクーヘン」。静岡県浜松市発祥で、今や全国的にも人気のスイーツです。パッケージも高級感があり、贈答用にもぴったりといえるでしょう。
回答者からは「バー厶クーヘンが好きだから」（40代女性／島根県）、「バームクーヘンがすごく好きだし、なかなか手に入らないレアモノらしいので、ぜひとも食べたい」（30代女性／栃木県）、「パッケージも上品で、職場の同僚や少し年上の親戚など、贈る相手を選ばず喜ばれる品だからです」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
1位：うなぎパイ（春華堂）／128票1位は「うなぎパイ（春華堂）」でした。静岡土産の王道とも言える「うなぎパイ」。うなぎのエキスを使った独特の風味と、サクサクの食感が魅力で、春華堂が手がける大人気商品です。「夜のお菓子」という魅力的なキャッチコピーで、観光客のお土産に定番の存在です。
回答者のコメントを見ると「しっかりした硬さがありながら、パイ自体のサクサクが美味しいから。静岡といえばのお土産だから」（30代女性／埼玉県）、「静岡といえば？の答えとして真っ先に出てくる定番土産で 迷ったらこれ、という安定感」（40代男性／大阪府）、「静岡といったら『うなぎパイ』のイメージが強いので。個包装なので職場などで配りやすい」（40代女性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)