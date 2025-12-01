さすがに無茶振りすぎたか。昭和歌謡＆ポップスグループ・MATSURIの小野寺翼と松岡卓弥が11月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。年末に行われるレコード大賞でのパフォーマンスをリクエストされ、丁重に断る場面があった。

番組中、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「なんとMATSURI、レコード大賞・新人賞にノミネート！」と話を振った。これに小野寺と松岡は「ありがとうございます」と感謝。「取りたいです。頑張ります。でも、ノミネートされるだけでも、本当に光栄なことなので…」と笑顔を見せた。

ここで藤森が「確かにね。それだけですごいからね。素晴らしいです」と称賛しつつ、「えっ！？なに？私じゃないよ、これ。はじめて番組側が意思を出してきた。カンペで。なんかほら、視聴者、我々だけに分かる、授賞式の時のワンポーズみたいなのを…あるじゃない？やってもらえたりするのかな？」とスタッフからの要求を代弁。小野寺は「これははっきり言いたいんですけど…」と述べ、「ごめんなさい」と頭を下げた。

これには一同が「そりゃそうだ」と大笑い。藤森も「チャラ男ポーズで『受賞しましたー！』とか、おちゃらける番組じゃないから。普段、そんな指示、あまり書いてこないのに。しかも、私が被るやつ」と苦笑いを浮かべた。

