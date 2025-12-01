1日13時現在の日経平均株価は前週末比904.33円（-1.80％）安の4万9349.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は370、値下がりは1201、変わらずは34と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は247.35円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が97.87円、フジクラ <5803>が51.98円、ＳＢＧ <9984>が40.11円、ＴＤＫ <6762>が31.34円と続いている。



プラス寄与度トップは住友電 <5802>で、日経平均を6.32円押し上げている。次いで村田製 <6981>が3.93円、セコム <9735>が3.21円、ＳＭＣ <6273>が2.81円、浜ゴム <5101>が2.52円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は銀行、保険、金属製品の3業種にとどまっている。値下がり1位は鉱業で、以下、不動産、電気・ガス、非鉄金属、電気機器、建設と並ぶ。



※13時0分9秒時点



