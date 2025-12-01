29歳主婦「運用益は＋16万円。素人なので大きな利益は期待しない」NISA2年目・積立投資の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（35歳）
▼金融資産
世帯年収：900万円
現預金：800万円、リスク資産：116万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：116万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月3万円」からスタートし、約半年後から「月5万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本100万円→評価額116万円」と、積み重ねが着実に利益を生み出している様子です。
「S&P500は、開始当初から運用益−5％から＋10％を行き来しながら、ゆるやかな右肩上がりを推移。まだ2年ほどしか積立投資していないが、＋16万円の運用益が出ている。利用している証券会社は投資にポイントが加算される為、実際は116万円以上の資産を蓄えることができた」と説明されています。
積立投資を始めたことで、「マネーリテラシーについて考える機会が増えて、家計簿をつけるなど節約思考になってきた」と変化を感じていると言います。
マイルールは「大して投資の知識はなく素人なので、危険な商品には手を出さない。大きな利益は期待しない。コツコツ堅実に投資し続ける」とのこと。
引き出す時期については「60、70代で老後資金に利用したい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
29歳・専業主婦の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は兵庫県に住む29歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、夫（35歳）
▼金融資産
世帯年収：900万円
現預金：800万円、リスク資産：116万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：116万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月3万円」からスタートし、約半年後から「月5万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本100万円→評価額116万円」と、積み重ねが着実に利益を生み出している様子です。
「S&P500は、開始当初から運用益−5％から＋10％を行き来しながら、ゆるやかな右肩上がりを推移。まだ2年ほどしか積立投資していないが、＋16万円の運用益が出ている。利用している証券会社は投資にポイントが加算される為、実際は116万円以上の資産を蓄えることができた」と説明されています。
29歳・専業主婦の思う積立投資のメリットお金に関するご自身の性格やクセ、習性を伺うと、「食費などは節約するのに、推し活グッズは何の躊躇（ちゅうちょ）もなく買ってしまう。熱量が落ち着いた時に少し後悔する」という投稿者。
積立投資を始めたことで、「マネーリテラシーについて考える機会が増えて、家計簿をつけるなど節約思考になってきた」と変化を感じていると言います。
マイルールは「大して投資の知識はなく素人なので、危険な商品には手を出さない。大きな利益は期待しない。コツコツ堅実に投資し続ける」とのこと。
引き出す時期については「60、70代で老後資金に利用したい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)