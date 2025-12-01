「匂いがたまらん」杉浦太陽＆辻希美、第5子へのキスショット公開！ 「赤ちゃんの香り」幸せいっぱいな姿
俳優でタレントの杉浦太陽さんは11月30日、自身のInstagramを更新。8月に生まれた第5子の娘に、妻でタレントの辻希美さんと共にキスするプライベートショットを公開し、注目を集めています。
この投稿には、12月1日現在で3万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
「赤ちゃんの香り」杉浦さんは「ユメの匂いがたまらん 赤ちゃんの香り」とつづり、1枚の写真を掲載。白い服に身を包んだ杉浦さんと辻さんが、眠っているような様子の娘にキスをする場面が写っています。赤ちゃんからは癒し効果のあるにおいがすると言われていますが、その香りでしょうか。美し過ぎる家族ショットです。
父になって18年に11月26日には2人の長女でインフルエンサーの希空さんが18歳を迎え、27日の投稿で華やかに飾られた部屋でのスリーショットを公開しました。杉浦さんは「#父親になって18年」とハッシュタグを添え、「どんな時も。希空の成長は、パパの目には眩しいくらい輝いて見えたなぁ」と振り返っています。
さらに「悩んだときは、空を見上げてみてね パパとママの想いのこもった、全力の希望が希空の背中を押してくれるからね いつでも、いつまでも、宇宙一、応援してる」と、成人となった希空さんに温かいエールを送りました。
