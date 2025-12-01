300円って…値札3度見した！デザインが高見えすぎる♡インテリア映えする家電小物
商品情報
商品名：ランタン
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：12cm×9.6cm×23.6cm
使用電池：単3形乾電池×3本（別売）
連続点灯時間（約）：3時間
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480556697
まるでアンティークのようなデザインがおしゃれ♡ダイソーの『ランタン』
ライトの種類が豊富なダイソー。便利なアイテムだけでなく、インテリア性のある商品も充実しています。
そんなダイソーの電気小物売り場で見つけて、一目惚れした『ランタン』をご紹介します。
アンティーク感のある高見えなデザインですが、価格は330円（税込）とお手頃です！
ブロンズカラーのプラスチック製なので、よく見ると多少おもちゃっぽさがあるのは否めません。
ですが、ホヤの部分は透明度が高く、とてもきれいです。
ON／OFFの切り替えスイッチもなかなか凝っています！
100均のランタンライトは裏側にスイッチがあることが多いですが、こちらは表側にあるので操作が楽です。
丈夫な取っ手が付いているので、アウトドアや災害時などにも役立ちます。
軽量なので持ちやすく、フックに吊るす際も安心です。
別売の単3形乾電池を3本使用します。
電池ボックスを開ける際はネジが不要なので、電池交換がしやすいところがGOOD！
明るさの調節も可能◎インテリアとしても映える！
点灯させてみると、ぽわっと明るい光が広がります。
近くで作業する分には十分な明るさです。
キャンプなどで、夜にトイレに行く際にも便利だと思います。
本物のランタンと違って、火を使わないので安心して使える点が嬉しいです。
パッケージにも記載がありますが、事故防止のため念のため、水平で安定した場所で使用するようには気を付けたほうが良さそうです。
ツマミを動かすと、明るさの調節ができます。
明るさを最大にした場合の連続点灯時間は、約3時間です。
ただ、置いた状態と吊るした状態の2通りの使い方ができるので、パッケージにある通り防災備品としても使えなくはありませんが、電池の消耗が激しいのがネック…。
筆者はインテリアとして使用し、充電式電池を併用しようかなと思います。
インテリアとして飾っても、この通り可愛いです♡
大きいので存在感があり、空間をおしゃれに演出してくれますよ。
今回は、ダイソーの『ランタン』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。