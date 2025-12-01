プチプラ名品の限定色♡【ちふれ】乾燥ケアも叶う「リップ ＆ チーク」が話題！！

【ちふれ】の人気アイテム「リップ ＆ チークバーム」に、待望の限定色「PK11」が仲間入り！ 青みの中にやわらかな白みをふわっと溶かした“ミルキーピンク”は、透けるように色づきながら肌の明るさをそっと底上げ。口コミサイトやメディアでベストコスメを獲得してきた人気シリーズだけに、この季節だけの限定カラーは見逃せません。乾燥が気になりはじめる冬の肌も、しっとりとうるおいで包みながら自然な血色感をオン。やさしいピンクニュアンスが、冬メイクにふわりと寄り添ってくれそうです。

人気マルチバームに、青みが可愛い限定ピンク登場！

【ちふれ】「リップ ＆ チーク バーム」PK11 \550（税込）／数量限定

ちふれの「リップ ＆ チーク バーム」は、ひとつでリップにもチークにも使えるマルチバーム。体温でとろけるように密着し、乾燥しやすい唇や頬にもやさしくフィットします。無香料・無着色でデイリーにも取り入れやすく、手に取りやすい価格も人気の理由。SNSでも“プチプラなのに名品”と話題になりました。そんな人気アイテムから新たに、限定色「PK11」が登場（※サンドラッグ、スギ薬局の一部店舗にて数量限定販売）。持ち運びしやすいサイズ感と、乾燥ケアしながら血色をプラスできる使い勝手の良さで、季節の変わり目にも頼れるアイテムです。

上品にツヤめいて、うるおい続く。乾燥した肌にも心地よくなじむ質感

バームに指を置くと、じんわり柔らかくとろける質感。寒い日でも体温ですぐにほぐれ、肌の上でスルッと伸びます。なじませると、しっとりうるおいながらもベタつかず、内側からにじむような自然なツヤをプラス。重ねるほどに“うるおい膜”が広がるように感じられ、乾燥しやすい唇や頬をしっとり包み込みます。ツヤは出すぎず、あくまで上品。ツヤは欲しいけれど“ちゅるちゅる”すぎるのは苦手、という大人のメイクにもぴったりです。無香料で使いやすく、ベタつきも感じにくく、重ねても厚ぼったくならない使用感です。乾燥しがちな冬～春のベースメイク前にもおすすめで、外出先の保湿直しにも活躍します。

ふわっと淡く、しっかり可愛い。透明感と血色がにじむミルキーピンク

既存色にはなかった“青みピンク”。実際にのせてみると、白みがやさしく溶け合う“ミルキーピンク”に発色します。青みの中にほんのり透け感があり、ブルベさんにはもちろん、青みに抵抗のあるイエベ肌にもなじみやすい絶妙カラー。肌のトーンをふっと明るく見せて、血色感を自然に引き出してくれます。重ねるほどに色づきが増すので、発色の良さをいかしたい日はしっかりめに、ナチュラルに仕上げたい日は指でトントンと。オンにもオフにも寄り添う“万能ピンク”で、冬の透明感メイクにもぴったりです。

頬と唇で表情チェンジ。重ねても可愛い冬ピンク

リップとして使うなら、唇の中心からトントンとのせて広げて。チークは指先に少量とって頬になじませると、自然な上気感が生まれます。さらにツヤを足したい日は、クリームハイライト感覚で頬骨に少し重ねると、しっとりとしたツヤがプラスされ、血色感も出しつつ、冬らしいうるみ肌に。透け感発色だからこそ、頬と唇で少し表情が変わるのが特徴。頬ではふわっと肌になじむピュアピンクなのに、口元では白みがほんのり強く出ました。もし「ちょっと白みが強いかも？」と感じる日は、手持ちのラメ入りグロスなどを重ねると一気にムードが高まり、肌とのなじみもよくなるのでおすすめです。

このシリーズはどのカラーも優秀ですが、トレンド感を狙うなら今回の限定色「PK11」は間違いなし。オンでもオフでも使いやすく、メイク直しにも頼れる、1個は持っておきたいマルチバームです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F