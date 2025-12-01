¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ëÊ¡²¬¹©¾ì¤Ç¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â·¡¤êÂÎ¸³²ñ¡× ±à»ù¤éÌó800¿Í»²²Ã
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ëÊ¡²¬¹©¾ì¡ÊÅÏî´¹¯»Ê¹©¾ìÄ¹¡Ë¤Ï11·î13Æü¡¢Æ±¹©¾ìÆâ¤Î¡Ö¥¥ê¥ó²Ö±à¡×¡ÊÊ¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¡Ë¤Ç¡ÖÂè41²ó±à»ù¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â·¡¤êÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÂÎ¸³²ñ¤Ï1985Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç41²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ëÄ«ÁÒ»Ô¤Î´ÅÌÚÍÄÃÕ±à¡¢ÁÐÍÕÍÄÃÕ±à¡¢ÇÏÅÄÊÝ°é±à¡¢À¸¤¤Î©¤ÄÊÝ°é±à¡¢¿¿°¦ÊÝ°é±à¡¢ÃÞÁ°Ä®¤Î¤ß¤Ê¤ßÍÄÃÕ±à¡¢ÂçÅáÀöÄ®¤ÎÀ¶¿´»ü°¦±à¡¢À¶¿´Æý»ù±à¤Î·×8±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ800¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¥¥ê¥ó²Ö±à¤Î°ì³Ñ1800Ö¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥È4Ê¬¤Î1¡Ë¤Ë¿¢¤¨¤¿Ìó3000³ô¡Ê9000¸Ä¡Ë¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò±à»ù¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤·ºÎ¤ì¤¿Âç¤¤Ê°ò¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸«¤»¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯°ò·¡¤êÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÄ«ÁÒ·Ù»¡½ð¡ÊÂçÄÚÎÉ¹Ô½ðÄ¹¡Ë¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£±à»ù¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¡²¬¸©·Ù¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Õ¤Ã¤±¤¤·¯¡×¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¤Û¤«¥Ñ¥È¥«¡¼¡¦Çò¥Ð¥¤¤ÎÅ¸¼¨¤ä»î¾èÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö¼ÒÊ¡²¬¹©¾ì¤ÏÍèÇ¯¤ÇÁà¶È60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯Áà¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤ÞÊý¤Ë¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ëÊ¡²¬¹©¾ìÁíÌ³¹Êó¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£