藤井フミヤ、氷川きよし、森高千里、BE:FIRSTらが福岡で初開催『うたコン』で熱唱 今田美桜のサプライズ演出にも大歓声
NHK福岡放送局の開局95周年を記念し、音楽番組『うたコン』の公開収録が11月27日に福岡市民ホールで実施された（放送は12月2日）。同番組が地方で公開収録を行うのは6年ぶりで、九州では今回が初開催。会場には抽選で選ばれた約2000人の観客が詰めかけ、福岡ゆかりのアーティストを中心とする8組が出演し、思い出の楽曲やデビュー曲など“わたしの原点の歌”をテーマにパフォーマンスを披露した。
【ライブ写真多数】氷川きよし、森高千里、BE:FIRSTら豪華出演者たちのステージショット
番組のトップバッターを務めたのは、福岡出身の藤井フミヤ。「TRUE LOVE」を熱唱し、観客を一気に惹き込んだ。
続いて登場した同じく福岡出身の氷川きよしは、デビュー曲「箱根八里の半次郎」を歌い上げた。
熊本出身の森高千里は、来年で熊本地震から10年を迎えることにちなみ、「この街」を披露した。
長崎出身の前川清は、1969年に発表された「長崎は今日も雨だった」を届けた。
福岡市民ホールのある須崎公園は、海援隊が初期に結成されたゆかりの地でもある。この日は「思えば遠くへ来たもんだ」が披露され、会場に特別な空気が広がった。
同じく福岡出身でデビュー40周年を迎えた森口博子は、「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」を熱唱した。
藤井フミヤは再びステージに登場し、「夜明けのブレス」を感謝の想いを込めて披露した。
そして、メンバーのMANATOが福岡出身のBE:FIRSTが登場。「I Want You Back」を披露すると、会場は大きな歓声に包まれた。
さらに、昨年『日本レコード大賞』新人賞を受賞した福岡出身の梅谷心愛が、美空ひばりの名曲「悲しき口笛」を歌唱した。
ラストは氷川きよしが再び登場し、GLAY・TAKUROが作曲、松本隆が作詞、音楽プロデュース・編曲が亀田誠治という豪華布陣による楽曲「白睡蓮」でフィナーレを飾った。
収録中には、今年の『第76回NHK紅白歌合戦』で司会を務める今田美桜（福岡出身）からのメッセージも上映され、サプライズ演出に会場からは大きな拍手が湧き起こった。
6年ぶりの地方開催となった今回の『うたコン』。福岡の地で繰り広げられたスペシャルなステージの模様は、12月2日午後7時57分よりNHK総合にて放送される。
■放送予定
放送日：12月2日（火） 午後7時57分〜8時42分 ＜NHK総合＞
会場：福岡・福岡市民ホール
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：藤井フミヤ、氷川きよし、森高千里、前川清、海援隊、森口博子、BE:FIRST、梅谷心愛
VTR出演：今田美桜
【披露予定曲】
「TRUE LOVE」／藤井フミヤ
「箱根八里の半次郎」「白睡蓮」／氷川きよし
「この街」／森高千里
「長崎は今日も雨だった」／前川清
「思えば遠くへ来たもんだ」／海援隊
「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」／森口博子
「夜明けのブレス」／藤井フミヤ
「I Want You Back」／BE:FIRST
「悲しき口笛」／梅谷心愛（原曲：美空ひばり）
