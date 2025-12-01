¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¿·¤¿¤ÊÆÃÅµÈ¯É½¡¡¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè4ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Û¤¬12·î6Æü¤è¤êÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÑ´é¤ÎÅ£ºê¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ÆÃÅµ¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A6¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡£
¡¡Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï³©¸«²¼¡¹¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥ß¥Ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¤Î¸¶¹Æ¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÑ´é¤ÎÅ£ºê¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ÆÃÅµ¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A6¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡£
¡¡Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï³©¸«²¼¡¹¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥ß¥Ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý ±Ç²è´Û¡×¤Î¸¶¹Æ¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£