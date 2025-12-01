舞台『魔道祖師』遡かい編、キャラクタービジュアル第2弾解禁
舞台『魔道祖師』遡かい編より、江澄役の和田琢磨（映像出演）、金凌役の田村升吾、藍思追役の中川月碧、藍景儀役の土屋直武、温寧役の佐藤信長、聶懐桑役の持田悠生のキャラクタービジュアルが解禁された。
『写真』美麗！田村升吾が演じる金凌など舞台版『魔道祖師』キャラビジュアル
原作は、世界的メガヒットファンタジー小説『魔道祖師』。第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）が3月〜4月に上演され、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博した。
第2弾公演は、副題を遡かい編と銘打ち、第1弾に続き、ソニー・ミュージックソリューションズとマーベラスが共同制作する。魏無羨役は金子隼也、藍忘機役は廣瀬智紀が務める。
チケットは、きょう12月1日より最速先行申込受付がスタートした。
公演は、2026年3月20日〜29日に東京・シアターH、4月3日〜5日京都劇場にて上演される。
