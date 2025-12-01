エムスタイルが提供するスマホRPG「天空のアムネジア」に、新英雄キャラクター「ギルガメッシュ」が登場。

リリースに伴い、キャラクターボイスを務める声優・千菅春香さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが、2025年12月1日(月)より開催されています。

天空のアムネジア「新英雄ギルガメッシュ」リリース記念キャンペーン

開催期間：2025年12月1日(月) 00:00 〜 12月15日(月) 15:59

賞品：千菅春香さん直筆サイン色紙

当選人数：合計5名（公式Xキャンペーン2名、ゲーム内キャンペーン3名）

記憶を失った主人公が英雄たちと契約し、世界を守る冒険を繰り広げる王道ファンタジーRPG「天空のアムネジア」。

今回、新たな英雄として「ギルガメッシュ」が仲間入りしました。

これを記念して、ギルガメッシュ役を担当する声優・千菅春香さんの貴重な直筆サイン色紙が手に入るプレゼント企画が実施されています。

新英雄「ギルガメッシュ」

新キャラクターとして登場した英雄「ギルガメッシュ」。

威厳ある佇まいと強力な力を予感させるビジュアルが特徴です。

声優・千菅春香さんが演じるキャラクターボイスにも注目。

キャンペーン応募方法

本キャンペーンには2通りの応募方法が用意されています。

1. 公式X（旧Twitter）で応募

公式アカウント(@amnesia_mstyle)をフォローし、対象ポストをリポストすることで応募完了。

抽選で2名にサイン色紙が当たります。

2. ゲーム内で応募

アプリをダウンロードし、条件を満たして応募券を獲得後、専用ページからエントリー。

こちらは抽選で3名にプレゼントされます。

アプリ概要

タイトル：天空のアムネジア

カテゴリ：ゲーム(RPG)

対応機種：iOS 13.0以降、Android 6.0以降

価格：無料（一部有料アイテムあり）

美少女英雄たちとの冒険を楽しめる「天空のアムネジア」。

新英雄の加入でさらに広がる世界観と、豪華キャンペーンを楽しんでみてはいかが。

天空のアムネジア「新英雄ギルガメッシュ」リリース記念キャンペーンの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 声優・千菅春香さんの直筆サイン色紙が当たる！天空のアムネジア「新英雄ギルガメッシュ」リリース記念キャンペーン appeared first on Dtimes.