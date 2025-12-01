声優・川村玲奈の直筆サインが当たる！ミリオンモンスター「聖なる夜のお届け人ノエルダ」登場記念キャンペーン

株式会社EXが運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」にて、新キャラクター「聖なる夜のお届け人ノエルダ」が登場。

リリースに伴い、キャラクターボイスを務める声優「川村玲奈」さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが、2025年12月1日(月)より開催中です☆

ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」

開催期間：2025年12月1日(月)00:00〜12月15日(月)23:59

応募方法：公式X(@mmon_ex)をフォロー＆対象ポストをリポスト

賞品：川村玲奈さん直筆サイン色紙（抽選で5名様）

iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」に、新たなキャラクターが仲間入り。

これを記念して、公式X（旧Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンが実施されています。

対象期間中に応募条件を満たした方の中から抽選で5名に、新キャラ役の声優・川村玲奈さんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。

聖なる夜のお届け人ノエルダ

今回新たに追加されたキャラクターは、「聖なる夜のお届け人ノエルダ」。

クリスマスシーズンにふさわしい華やかなビジュアルと設定で、ゲーム内を盛り上げます。

声優・川村玲奈さんが演じるキャラクターボイスにも注目です。

アプリ概要

タイトル：ミリオンモンスター

カテゴリ：ゲーム(RPG)

対応機種：iOS 13.0以降、Android 6.0以降

料金：無料(一部有料／アイテム課金あり)

ダウンロード：

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1321742173?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ex.million_monster&hl=ja

公式Xでは最新情報も発信中。

新キャラクターの登場でさらに熱くなる「ミリモン」の世界を楽しんでみてください！

ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

