声優・川村玲奈の直筆サインが当たる！ミリオンモンスター「聖なる夜のお届け人ノエルダ」登場記念キャンペーン
株式会社EXが運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」にて、新キャラクター「聖なる夜のお届け人ノエルダ」が登場。
リリースに伴い、キャラクターボイスを務める声優「川村玲奈」さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが、2025年12月1日(月)より開催中です☆
ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」
開催期間：2025年12月1日(月)00:00〜12月15日(月)23:59
応募方法：公式X(@mmon_ex)をフォロー＆対象ポストをリポスト
賞品：川村玲奈さん直筆サイン色紙（抽選で5名様）
iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」に、新たなキャラクターが仲間入り。
これを記念して、公式X（旧Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンが実施されています。
対象期間中に応募条件を満たした方の中から抽選で5名に、新キャラ役の声優・川村玲奈さんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。
聖なる夜のお届け人ノエルダ
今回新たに追加されたキャラクターは、「聖なる夜のお届け人ノエルダ」。
クリスマスシーズンにふさわしい華やかなビジュアルと設定で、ゲーム内を盛り上げます。
声優・川村玲奈さんが演じるキャラクターボイスにも注目です。
アプリ概要
タイトル：ミリオンモンスター
カテゴリ：ゲーム(RPG)
対応機種：iOS 13.0以降、Android 6.0以降
料金：無料(一部有料／アイテム課金あり)
ダウンロード：
iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1321742173?mt=8
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ex.million_monster&hl=ja
公式Xでは最新情報も発信中。
新キャラクターの登場でさらに熱くなる「ミリモン」の世界を楽しんでみてください！
ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」の紹介でした。
