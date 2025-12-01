米国東海岸発の老舗シーフードブランド「Phillips Foods（フィリップスフード）」から、「アメリカン・クラブケーキ」をはじめとする小売向け商品全4種が登場。

本場の味を手軽に楽しめるごちそうメニューが、2025年12月1日よりイオングループの一部店舗などで登場！

フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」

発売日：2025年12月1日

販売場所：「イオンリテール」「イオン九州」「イオン東北」「ダイエー」「マルエツ」の一部店舗、ネットスーパー「Green Beans」（12月中旬予定）

1914年創業、米国メリーランド州に本社を置くフィリップスフードが贈る、本格的なシーフード料理。

現地で愛される「クラブケーキ」は、ほぐしたカニの身をハーブやスパイスで味付けし、丸く成形して焼き上げた贅沢な一品です。

オーブンやトースター、フライパンで温めるだけで、レストランのような味わいを家庭で再現可能。

ワインとの相性も良く、特別なおもてなしやご褒美ディナーに最適です。

アメリカン・クラブケーキ・ミニ 8個入

カニのむき身を丸くまとめて焼き上げた、アメリカンスタイルのご馳走。

ひと口サイズで食べやすく、カニの旨みと香ばしさを存分に味わえます。

オードブルやメインディッシュとして、食卓を華やかに彩る一品。

本体価格：980円(税込価格 1,058.40円)

アメリカン・ロブスターケーキ・ミニ 8個入

ロブスターの濃厚で芳醇な風味を生かしつつ、ピリ辛スパイスを効かせた大人向けの味わい。

クリスマスや誕生日など、特別なシーンにぴったりのプレミアムなメニューです。

本体価格：1,280円(税込価格 1,382.40円)

アメリカン・クラブケーキ・パーティーパック 30個入

ホームパーティーや人が集まるシーンに最適な大容量30個入り。

カニの美味しさを生かした優しい味付けで、子供から大人まで楽しめます。

冷凍庫にストックしておけば、お弁当の副菜や忙しい日の夕食にも活躍する便利なパック。

本体価格：2,980円(税込価格 3,218.40円)

フィリップス・クラブミート・クロウ 140g

カニの爪および脚の部分の身を選別した、しっかりとした食感と旨みが特徴のむき身。

パスタやサラダ、チャーハンなどに加えるだけで、いつもの料理がグレードアップします。

イージーオープン仕様のカップ入りで、手間なくすぐに使える冷蔵商品。

本体価格：980円(税込価格 1,058.40円)

家庭の調理器具で手軽に楽しめる、アメリカ東海岸の本格シーフード。

年末年始の食卓や、ちょっと贅沢したい日のディナーに取り入れてみてください！

フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」等の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手軽に本格アメリカンディナー！フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」 appeared first on Dtimes.