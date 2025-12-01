手軽に本格アメリカンディナー！フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」
米国東海岸発の老舗シーフードブランド「Phillips Foods（フィリップスフード）」から、「アメリカン・クラブケーキ」をはじめとする小売向け商品全4種が登場。
本場の味を手軽に楽しめるごちそうメニューが、2025年12月1日よりイオングループの一部店舗などで登場！
フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」
発売日：2025年12月1日
販売場所：「イオンリテール」「イオン九州」「イオン東北」「ダイエー」「マルエツ」の一部店舗、ネットスーパー「Green Beans」（12月中旬予定）
1914年創業、米国メリーランド州に本社を置くフィリップスフードが贈る、本格的なシーフード料理。
現地で愛される「クラブケーキ」は、ほぐしたカニの身をハーブやスパイスで味付けし、丸く成形して焼き上げた贅沢な一品です。
オーブンやトースター、フライパンで温めるだけで、レストランのような味わいを家庭で再現可能。
ワインとの相性も良く、特別なおもてなしやご褒美ディナーに最適です。
アメリカン・クラブケーキ・ミニ 8個入
カニのむき身を丸くまとめて焼き上げた、アメリカンスタイルのご馳走。
ひと口サイズで食べやすく、カニの旨みと香ばしさを存分に味わえます。
オードブルやメインディッシュとして、食卓を華やかに彩る一品。
本体価格：980円(税込価格 1,058.40円)
アメリカン・ロブスターケーキ・ミニ 8個入
ロブスターの濃厚で芳醇な風味を生かしつつ、ピリ辛スパイスを効かせた大人向けの味わい。
クリスマスや誕生日など、特別なシーンにぴったりのプレミアムなメニューです。
本体価格：1,280円(税込価格 1,382.40円)
アメリカン・クラブケーキ・パーティーパック 30個入
ホームパーティーや人が集まるシーンに最適な大容量30個入り。
カニの美味しさを生かした優しい味付けで、子供から大人まで楽しめます。
冷凍庫にストックしておけば、お弁当の副菜や忙しい日の夕食にも活躍する便利なパック。
本体価格：2,980円(税込価格 3,218.40円)
フィリップス・クラブミート・クロウ 140g
カニの爪および脚の部分の身を選別した、しっかりとした食感と旨みが特徴のむき身。
パスタやサラダ、チャーハンなどに加えるだけで、いつもの料理がグレードアップします。
イージーオープン仕様のカップ入りで、手間なくすぐに使える冷蔵商品。
本体価格：980円(税込価格 1,058.40円)
家庭の調理器具で手軽に楽しめる、アメリカ東海岸の本格シーフード。
年末年始の食卓や、ちょっと贅沢したい日のディナーに取り入れてみてください！
フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」等の紹介でした。
