ハン・ソインがイメージキャラクターに！BeLTOON『Backlight』キャンペーン

レジンエンターテインメントが提供する女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON』が、新たなブランドプロジェクト「PROJECT BeLTOON」を始動。

第一弾として、人気作品『Backlight：バックライト』をフィーチャーした大規模キャンペーンが、2025年12月1日(月)より展開されます。

BeLTOON「PROJECT BeLTOON『Backlight：バックライト』キャンペーン」

キャンペーン開始日：2025年12月1日(月)

展開内容：屋外広告（池袋エリア）、オフラインイベント（原宿）、無料増量キャンペーン

特設サイト：https://www.beltoon.jp/event/backlight_intro_251201

『BeLTOON（ベルトゥーン）』の新たな成長と挑戦を示すプロジェクトの第一弾企画。

人気作『Backlight：バックライト』の主人公「ハン・ソイン」がイメージキャラクターに就任し、ブランドの象徴としてプロモーションを展開します。

大型屋外広告やリアルイベント、無料増量企画など、多角的に作品の魅力を発信する内容です。

屋外広告（池袋エリア）

プロモーションの象徴となる屋外広告を、池袋エリアを中心に掲出。

特にサイネージ広告では、「あなたが望む『愛』はどんな『愛』ですか？」というナレーションと共に、ハン・ソインの洗練されたビジュアルが映し出されます。

韓国BLならではの魅力と、BeLTOONが描く愛の物語を訴求するビジュアル。

【主な掲出場所】

・アニメイト池袋本店（屋外看板）：2025年12月1日(月)〜12月31日(水)

・池袋ハレザビジョン：2025年12月1日(月)〜12月14日(日)

・GiGOビジョン：2025年12月1日(月)〜12月14日(日)

・池袋パルコビジョン：2025年12月1日(月)〜12月14日(日)

オフラインイベント（原宿）

2025年12月11日(木)から12月14日(日)までの4日間、原宿にて特別オフラインイベントを開催。

屋外広告の撮影シーンを再現したフォトスポットや作品展示などが行われ、オンラインとは異なる形で『Backlight』の世界観を楽しめます。

全日程抽選予約制での実施。

完全読破イベント（無料増量）

プロジェクト始動を記念し、過去最大規模の無料増量キャンペーンを実施。

2025年12月1日(月)から2026年1月12日(月)までの期間中、『Backlight：バックライト』を第1部まで毎日無料で読むことが可能です。

作品に初めて触れる方はもちろん、読み返したいファンにとっても嬉しい企画。

BeLTOON（ベルトゥーン）

10代〜30代の女性に向けた、幅広いジャンルのマンガを提供するプラットフォーム。

少女・女性マンガ、TLに加え、韓国で人気のBL作品をオリジナルとして配信するなど、多様な愛の物語を楽しめるサービスです。

ハン・ソインのキャラクター就任とともに、新たな一歩を踏み出したBeLTOON。

池袋の街頭や原宿のイベント、そして作品本編を通して、その奥深い世界に浸ってみてはいかが。

BeLTOON「PROJECT BeLTOON『Backlight：バックライト』キャンペーン」の紹介でした。

