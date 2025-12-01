ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡¡¹ñ»Þ¿µ¸ã¤µ¤ó¤«¤é¾×·â¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¡¡»ö¼ÂÇ§¤á¤ë¡ÖÀ¨¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢23Ç¯1·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¹ñ»Þ¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÀ¸ÅÐ¾ì¤·¤¿¸µÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¹ñ»Þ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯²Â½ã¤Á¤ã¤ó¤Îµ»ö¤È¤«¤âÆÉ¤à¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Ö³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¹Ö±é²ñ¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÍ¤â¹Ö±é²ñ¤È¤«¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ñÎÁºî¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÁ÷¤ë¡£¡ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤È¡ËÆ±¤¸¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Ë²Â½ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë±½¤òÊ¹¤¯¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸»ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿Ï«ÎÏÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¡Ä¹ñ»Þ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¨¤¯Âº·É¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥³¥Ô¥Ú¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£