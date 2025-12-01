モントワールが、マクビティの「ダイジェスティブビスケットチョコレート」発売100周年を記念したサンプリングイベントを実施。

英国で誕生し、世界中で愛され続けるロングセラー商品の魅力を伝えるイベントが、渋谷駅マークシティ前にて開催されます。

マクビティ「100周年記念サンプリングイベント」

日時：11月29日(土)〜11月30日(日) AM10:00〜PM5:00

※配布予定数に達し次第終了

場所：渋谷駅 マークシティ前（東京都渋谷区道玄坂1丁目12-1）

配布内容：マクビティ ダイジェスティブビスケットチョコレート 2枚入り個包装

1925年の誕生から100周年を迎えた「ダイジェスティブビスケットチョコレート」。

全粒粉ビスケットのザクザクとした食感と、濃厚でなめらかなチョコレートの絶妙なハーモニーが特徴です。

甘さの中にほのかな塩味が感じられる奥行きのある味わいを、無料で試せる貴重な機会。

ダイジェスティブビスケットチョコレート

英国のみならず日本でも長年親しまれている定番の一枚。

小麦を丸ごと挽いた「小麦全粒粉」を使用することで、素材本来の栄養素と独特の風味を実現しています。

100年の時を経ても色あせない、世界中で愛される美味しさ。

マクビティの伝統とラインナップ

1839年にイギリスで誕生し、180年以上の歴史を持つ格式高いビスケットブランド、マクビティ。

その卓越した品質は世界100カ国以上で認められています。

ラインナップには、チョコレートのほか、素材の味をダイレクトに楽しめる「ダイジェスティブビスケットオリジナル」や、オーツ麦を使用した「ホブノブオーツビスケット」も展開。

それぞれの食感や風味の違いを楽しんでみてはいかが。

株式会社モントワール「マクビティ100周年記念サンプリングイベント」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 渋谷で無料配布！マクビティ「サンプリングイベント」 appeared first on Dtimes.