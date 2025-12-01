タカラスタンダードが、よしもと住みます芸人が全国のショールームを訪問する企画「タカラ放浪（ホーロー）記」の新コンテンツを公開。

広島県住みます芸人「藩飛礼（はんぴれい）」が、最先端の展示が揃う広島商工センターショールームを体験する動画が、2025年12月1日(月)よりお目見えです。

タカラスタンダード「タカラ放浪記 in 広島県」

公開日：2025年12月1日(月)

出演：藩飛礼（広島県住みます芸人）

ロケ地：タカラスタンダード 広島商工センターショールーム

公開場所：タカラスタンダード公式サイト内特設ページ

創業110周年を記念してスタートした、地域密着型のショールーム訪問企画。

全国約160カ所に展開するショールームの中から、今回は2025年9月にリニューアルオープンしたばかりの「広島商工センターショールーム」が舞台です。

広島の魅力を発信する「藩飛礼」の二人が、最新の水回り商品やホーロー素材の魅力を体当たりでレポートします。

キッチンでの収納対決

動画内では、キッチンコーナーを使っての収納対決を実施。

ホーローならではのカスタマイズ性や収納力に、「いいわ〜」と感心する二人のリアクションに注目です。

また、2025年8月にモデルチェンジした洗面化粧台「ファミーユ」のデザイン性やリフォーム対応力にも触れています。

最先端の浴室展示

浴室コーナーでは、4面にLEDサイネージを設置した最先端の展示を体験。

壁と床のカラーを自由に選べるシミュレーション機能に驚きつつ、理想の浴室についてイメージを膨らませる様子が収められています。

最後は感謝の気持ちを込めたご当地漫才で、ショールームを笑顔で包み込みました。

地域の特性に合わせた展示と、笑いの力で商品の魅力を伝えるWEB限定動画。

リフォームのヒントや最新設備の情報を、楽しみながらチェックしてみてはいかが。

タカラスタンダード「タカラ放浪記」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広島県住みます芸人がホーローを体験！タカラスタンダード「タカラ放浪記 in 広島県」 appeared first on Dtimes.