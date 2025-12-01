フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が、本人の希望により12月31日をもって退社することが1日、同局から発表された。

現在の担当番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）は25日、「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）は13日の放送をもって卒業する。「Mr.サンデー」（日曜午後8時54分）は来年3月末まで担当するという。

藤本アナの退社をめぐっては、朝番組「めざましテレビ」と夜番組「Mr.サンデー」の両方を担当しており、ネット上の一部では体調を心配する声もあった。

藤本アナは退社発表前日の11月30日放送の「Mr.サンデー」に生出演。「疲労大国ニッポン あなたの疲れを測定」のテーマで出演者の「本日の脳疲労・ストレス」を測定。「脳の疲れ」は「62」で計測した4人の中でトップだった。藤本は「ストレスは意外と（ない）ですね。だいぶ脳は疲れてますね」とコメント。一方、ストレスは「1・9」で計測4人の中で最小だった。

藤本アナは今年8月に結婚を報告。局を通じ「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。8月の番組内では、「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞かれると、「そうですね、はい」と笑顔でうなずき、夫は医師だと明かしていた。

同局は後任も発表。1月からの「めざましテレビ」情報キャスターは、原田葵、新加入の小室瑛莉子、高崎春の各アナウンサー、。「さんまのお笑い向上委員会」は、24日深夜放送の「さんまのお笑い向上委員会 クリスマス生放送SP」から、原田アナが担当する。

藤本アナは福岡県出身。19年3月に東大医学部を卒業し、同年にフジテレビ入社。