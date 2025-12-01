スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳・神戸線で12月と2026年1月に臨時便の運航を決めた。

運航便数は、東京/羽田〜札幌/千歳線が32便、東京/羽田〜神戸線が10便の計42便。機材はボーイング737-800型機を使用する。

これにより運航日には、東京/羽田〜札幌/千歳線は1日9往復、東京/羽田〜神戸線は同7往復を運航することになる。航空券の発売は11月28日午後4時から開始している。

■ダイヤ

SKY975 東京/羽田（13：45）〜札幌/千歳（15：20）／12月12日〜14日・19日〜21日・26日・28日・29日・31日、1月1日・3日〜5日

SKY977 東京/羽田（16：25）〜札幌/千歳（18：05）／12月27日・30日

SKY976 札幌/千歳（16：30）〜東京/羽田（18：10）／12月12日・14日・19日〜21日、1月5日

SKY978 札幌/千歳（16：35）〜東京/羽田（18：15）／12月13日・26日・28日・29日・31日、1月1日・3日・4日

SKY970 札幌/千歳（21：15）〜東京/羽田（22：55）／12月27日・30日

SKY919 東京/羽田（20：55）〜神戸（22：15）／12月26日・28日・31日、1月4日・5日

SKY918 神戸（21：45）〜東京/羽田（22：55）／12月26日・28日・31日、1月4日・5日