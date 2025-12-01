TGC20¼þÇ¯¡¢ACEes¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õSP¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«¡ª³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤âÈ¯É½
¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÌ³¤á¤ëACEes¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢12·î1Æü¤Ë²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢TGC¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖBiggest Party¡×¤¬¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬²ò¶Ø
³Æ¼ïTGC¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ÏÌµÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ACEes¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ËÂçÃÀ¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢¥â¥À¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£TGC¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãACEes¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÍ¤¿¤ÁACEes¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇ¯ÎðÊ¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ó¤ÊÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ACEes¤Ïº£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢TGC20¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½»æµé¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Ä¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ãÉâ½êÈôµ®¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¡×¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¤ò¡¢ACEes5¿Í¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¿§¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªTGC¤µ¤ó¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¤ä¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¥Ó¥¸¥å¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ãÆá¿ÜÍºÅÐ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÍ¤¿¤ÁACEes¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£TGC20¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤òµðÂç¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãºî´ÖÎ¶ÅÍ¥³¥á¥ó¥È¡ä
TGC20¼þÇ¯¤òACEes¤¬¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ»þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÎÞÁ£¤¬´Ë¤à¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸½é¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£TGC¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ò¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎACEes¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ã¿¼ÅÄÎµÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¤ÏTGC¤µ¤ó¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤20¼þÇ¯¤Î¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¿¶ÉÕ¤±¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÁ´¹ñ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇTGC20¼þÇ¯¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎBiggest Party¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ãº´Æ£Î¶²æ¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÉáÃÊ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²óTGC¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªTGC¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡¼¡ª¡ª¡ª
ÆÃÊÌ´ë²è¤òÈ¯É½
¤µ¤é¤Ë¡¢TGC¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»º¶È¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈÅìµþ¤ÎºÇÀèÃ¼¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢TGC¤¬·Ç¤²¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢TGC¤¬2015Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈACEes¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á´¹ñ¤Ë¡ÖBiggest Party¡×ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´û¤Ë³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹Åç 2025¡×¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡ÒÅÚ¡Ó³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡¢¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡×¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡ÒÅÚ¡Ó³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡¢¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡×¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡ÒÆü¡Ó³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤Î3³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ACEes¤ÈÏ¢·È¤·¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢³Æ½ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÊü±Ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³Êó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Information
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼Êü±ÇÀè¡Ê¹Åç¸©Æâ¡Ë¡ä¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡JR¹Åç±ØËÌ¸ý1³¬ºô³°¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶è¾¾¸¶Ä®2-37¡Ë
¢JR¹Åç±ØºôÆâÃæ±û²þ»¥²£¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶è¾¾¸¶Ä®2-37¡Ë
£NAVIA¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è»æ²°Ä®2-3-1 ³×²°Ä®¥Ó¥ëÊÉÌÌ¡Ë
¤EDION VISION ¹Åç¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è»æ²°Ä®2-1-18¡Ë
¥´ðÄ®¥¯¥ì¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®6-78 ´ðÄ®¥¯¥ì¥É1F ¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡Ë
¦¹Åç¶ä¹Ô ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è»æ²°Ä®1-3-8¡Ë
³µÍ×
¡ãACEes¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2025Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£2025Ç¯4·î¡Á8·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ÇÌó25Ëü2,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE¡Ù¤ò´°Áö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÂç³èÌöÃæ¡£¤Þ¤µ¤ËÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÏ¢Â³¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ RIDE ON TIME¡ÙSeason7¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ä¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡ä
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡ãTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡ä
TGC¤ÏÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏ°è»º¶È³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯3·î¤Î¡ØÆâ³Õ´±Ë¼¡¡ÃÏ°è¤Î¸µµ¤ºÆÀ¸»ö¶È¡ÁÊ¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¡¡´ã¶À¡Á¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢TGC¡ÊÅìµþ³«ºÅ¡Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¸³«¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²Æì¡¢Ê¡Åç¤Ê¤ÉÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤ÎTGC³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2015Ç¯¡¢TGC¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»º¶È¤òÁ´¹ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅìµþ¤ÎºÇÀèÃ¼¡É¤òÂÎ¸³¡¦·Ð¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¡£Æ±Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤ò¤·¤¿TGC ËÌ¶å½£ 2015¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý½é¤ÎÉÙ»³¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý½é¤Î¹Åç¡¢¤µ¤é¤ËÀÅ²¬¡¢·§ËÜ¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý½é¤ÎÏÂ²Î»³¡¢»Í¹ñ½é¤Î¾¾»³¡¢¤½¤·¤Æ¹áÀî¤Ø¤ÈÇ¯¡¹³«ºÅÃÏ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢TGC¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£