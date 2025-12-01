「くふうハヤテ」名称巡り契約解除　理由めぐり両社が食い違い

株式会社くふうカンパニーホールディングスは１日、プロ野球ウエスタン・リーグに所属する「くふうハヤテ」を運営するハヤテ２２３株式会社との間で締結していた、球団名のネーミングライツを含む資本業務提携契約の解除通知した理由を公式ホームページで公表した。

同社は１１月２８日に契約解除通知した理由として「一部契約不履行」に該当する球団名表記の使用状況を挙げた。くふうハヤテのユニホームの胸や帽子、球場内外の看板、旗など、露出の大きな媒体に掲出される球団ロゴが、契約上定められていた「くふうハヤテ」あるいは愛称「ベンチャーズ」ではなく、ハヤテ２２３社が運営する投資ファンド名「ＨＡＹＡＴＥ」や、その頭文字「Ｈ」で統一されていたと指摘。「ある意味最も露出が伴うともいえるロゴ掲出に球団名も愛称も使用しないという行為は、従来の野球界の通例では考えられないことであり、ネーミングライツの債務不履行そのものです。球団とは無関係である自らの投資ファンド名を使うことで私的流用を行なっているに過ぎません」と強い懸念を示した。

さらに、これまで２シーズンにわたり、球団名またはそれに準ずる表記への是正を重ねて要請してきたが、「誠実な回答は得られず、改善の見込みもなかった」とし、契約継続は困難と判断して解除通知に至ったとしている。

契約解除通知に対し、ハヤテ２２３株式会社は１１月３０日に声明を発表。「当社に債務不履行は存在せず、当社は本契約を適切に全うしています」と反論した。シーズンを通して球団名に「くふう」を冠して活動したにもかかわらず、ネーミングライツ料が支払われていないと主張し、「不払いのまま一方的な本契約解除の告知を受けたことに困惑しております」と異議を唱えていた。この日のくふうカンパニーホールディングスの声明は、異議に対して契約不履行の具体的な内容を示し、再反論した形となった。