「やっとできた！」 けん玉70個を一気に操るスゴ技「70連大皿」成功に拍手喝采

誰もが一度は手に取ったことがあるであろう日本の伝統的なおもちゃ「けん玉」。その代表的な技のひとつである「大皿」を、なんと70個同時に成功させてみせたのは、大道芸人として活動するリューセーさんです。

Xに投稿された動画には、畳の部屋にズラリと横一列に並べられたけん玉を持ち上げ、軽やかにジャンプして70個の玉を操り、次の瞬間カチャッという心地よい音と共に、見事全てが大皿に着地する様子が映っています。これはまさしく神業……！

成功の瞬間、リューセーさんの顔には満面の笑みが。「よし……！」と静かに喜びを噛み締め、けん玉を床に置いた後、思わず帽子を取って天を仰ぐ姿からは、この技の難易度と達成感の大きさが伝わってきます。

■ 成功の裏には70回の失敗と「たわみ」との戦い

普段から様々なけん玉を使ったパフォーマンスを行っているリューセーさん。「○○連大皿」への挑戦は約6年前から続けており、40連までは成功するたびに数を増やしてきたそう。「最近50連が安定し出してきて、感覚的に70連はいけそうだと思ってやった」と、今回の挑戦に至った経緯を語ります。

しかし、70個ともなると、その難易度は桁違い。特に難しい点についてうかがうと、「重さと棒がたわんでしまうので、その影響が出ないようにしなくてはいけない所」とのこと。たしかに、これだけの長さがあれば、端と中央で動きにズレが生じてしまいそうです。

今回の成功に至るまでには、「70回くらい」もの失敗があったといいます。まさに「70連」の名にふさわしい、七転び八起き……ならぬ、七十転び七十一起きの挑戦でした。

■ さらなる記録更新は「道具の改良」次第？

今回の大記録樹立には9万件近くのいいねと共に、「すごい！成功おめでとうございます！」「あっぱれと言う他ない」といった祝福のコメントが続々。動画を見た多くの人を驚かせています。

見事自己新記録を打ち立てたリューセーさんも、Xにて「やったー！やっとできたー！新記録だー！」と率直な喜びをコメント。気になる今後の展望については、「これ以上の数にするには道具を軽くしたり、たわまないようにしたりの改良が必要なので、何かいい案を思いついたらやるかも」とのことでした。

技術や精神の習熟はもちろん、物理的な限界への挑戦とも言える、多連けん玉の世界。いつか「100連大皿」という前人未到の記録が見られる日が来るかもしれません。

