今年の年間ベストセラー総合１位は「大ピンチずかん３」　文庫部門は大ヒット映画原作の「国宝」

日本出版販売株式会社（日販）は１日、「２０２５年 年間ベストセラー」を発表した。

２４年１１月２０日〜２５年１１月１８日の集計によると、総合部門１位は「大ピンチずかん３」（著・鈴木のりたけ）。日常にあふれる”あるある”のピンチをユーモアたっぷりに紹介し、そのピンチを通じて、子供が自分の失敗や感情を受け入れるきっかけとなる作品として、シリーズ累計約２７０万部の大ヒット作に。「３」で初めて売り上げの上半期・年間総合１位となった。

第２位は小説「カフネ」（著・阿部暁子）。第２２回本屋大賞受賞作で、厳しい現実に傷ついた人々が、食を通じて生きる力を得る姿を描いた。単行本フィクション部門の１位では上半期に続き 第１位に。

第３位は、「改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学」（著・両＠リベ大学長）がランクインした。

文庫ジャンルでは、実写映画の観客動員数が日本歴代１位になった「国宝」（著・吉田修一＝上・下巻計）。映画の大ヒットを追い風に、電子版も含め、シリーズ累計発行部数は２００万部を突破した。

同第２位は、上半期ベストセラー文庫ジャンルで第１位だった「青い壺」（有吉佐和子）だった。