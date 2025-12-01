NTTドコモは、全国のマクドナルドにおいて「マックデリバリーサービス・モバイルオーダーでのd払い利用でポイント最大20倍キャンペーン」を開催すると発表した。期間は12月3日～30日。事前エントリーが必要で、すでに受け付けている。

キャンペーンでは、1回あたり500円以上を「d払い」で決済したユーザーが対象となる。キャンペーンポイントの進呈上限は、期間中合計で1000ポイント。

ポイント還元率は利用するサービスによって異なる。

「マックデリバリーサービス」を利用した場合は、通常ポイント（1倍）に加えキャンペーンポイント（19倍）が付与され、合計でdポイントが20倍となる。

一方、「モバイルオーダー」を利用した場合は、通常ポイントに加えキャンペーンポイント（1倍）の付与となり、合計で2倍となる。

公式からの注文が対象

対象となるのはマクドナルド公式アプリまたは公式サイトからの注文のみ。

Uber Eats、出前館、Woltなどのデリバリーサービス経由での購入は対象外となる。

また、店頭レジ、ドライブスルー、セルフオーダーキオスクでの利用も対象外。

なお、d払いの支払い設定についても、dカード以外のクレジットカードを設定している場合などは対象外となる。