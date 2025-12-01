¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×ÀÖÀ±·û¹»á¤¬·¬¸¶¾»Ö¤ÎÀ¾Éð°ÜÀÒ¤ò¸ì¤ë¡¡Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀ¾Àî°¦Ìé¤È¤Î¡Ö¶¥Áè°Õ¼±¤â¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Î·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤¬FA¤ÇÀ¾Éð¤Ø°ÜÀÒ¡£²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹¤µ¤ó¤¬¡¢·¬¸¶Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¼êÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¾Éð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë·¬¸¶Áª¼ê¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íèµ¨¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë·¬¸¶Áª¼ê¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·¬¸¶Áª¼ê¤¬¼ç¤Ë¼é¤ë¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¡£º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤ÏÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¾ÀîÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¶¥Áè°Õ¼±¤â¤¢¤ª¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£(11·î30ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)