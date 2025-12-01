１日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、シンガー・ソングライターの大黒摩季（５５）のツアーに密着した様子と独占インタビューを伝えた。

１９９２年に２２歳でデビューし、ヒット曲を出したが、「父が亡くなって、母が脳出血、自分も病気になって、２０００年、２００１年あたりは地獄だった」と振り返った。

さらに若い頃からの子宮疾患が悪化し、１０年から活動を休止。「結婚して、自分の病気が膨れあがり、一筋の光で不妊治療をし、ホストマザーをアメリカで頼んで自分の受精卵を全部使い終わって、それがヒットせず。その上、病気がマックスに達し子宮全摘」と、不妊治療を経て１５年に子宮の全摘出手術を受けたことを告白。

「いわゆる女性として夢見たものがすべて断たれたので、残ったのは歌うことと曲を作ることと、大黒摩季で生きることだけになった」と語った。

１６年にステージに復帰したが、「吹っ切れるわけないじゃないですか、絶望の後に。いまだに吹っ切れてないですよ。幸せな家族を見るだけでキュンときたりしますよ。それこそ幸せだなあと思うのは、子どもが騒いで怒ってるお母さん。それでも幸せなんだよって。スーパーでキュンときたりしますよ」と思いを吐露した。

「だけど、シンガー・ソングライターでよかったと思う。自分の痛み苦しみと闘ってるのが作品となり、人様の勇気や希望や元気になり、それが誰かの力になれているから、私の痛みは必要なものだったんだなって」と大黒。

「ファンの人たちがいるから大黒摩季になるんでしょうね。みんながくたびれたおばさんを大黒摩季にしてくれるんだよね。今更なんだけど、３４年かかってやっとわかったみたいな。私は私の人生をまとって生きていく」と話した。