KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用料金ブランド「povo2.0」において、3種類の新トッピングの提供を開始した。

提供されるトッピングは、大容量データの「データ追加1.2TB（365日間）」、時間指定で使い放題になる「通勤・通学定期」、および週末向けの「週末データ使い放題」の3種類。

1年間使える大容量「データ追加1.2TB（365日間）」

「データ追加1.2TB（365日間）」は、3万8640円で提供される。提供期間は2025年12月1日～2026年2月28日まで。

1カ月あたり約100GBを約3220円で利用できる。長期間手間なく大容量データを利用したいユーザーに適している。

隙間時間を活用する「通勤・通学定期」2種

「通勤・通学定期」は、1時間または2時間のデータ使い放題回数券をお得に購入できるトッピング。12月1日～11日まで提供される。

購入すると、すぐに使える0.1GB（24時間）に加え、指定のデータ使い放題が利用できるプリペイドコードが40回分メールで送付される。コードの入力期限は2026年1月31日まで。

ラインアップは、2200円のデータ使い放題（1時間）40回分と、3600円のデータ使い放題（2時間）40回分（ワイド）となる。

「毎週末だけ放題」

「週末データ使い放題（3日間）4回分」は、週末などの利用に適したデータ使い放題（3日間）を4回分まとめて購入できるトッピング。利用料は2370円で、3回分の価格で4回分利用できる設定となっている。提供期間は12月1日～8日まで。

購入後、プリペイドコードとしてメールで送付され、コードを入力したタイミングから72時間（3日間）データが使い放題となる。コードの入力期限は2026年1月15日まで。